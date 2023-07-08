Причудский озерный фестиваль стартует в воскресенье из Васькнарвы

В Васькнарве программа начинается в воскресенье, 9 июля в 16.00, а в рамках озерного фестиваля в полдень можно принять участие в путешествии на каноэ, которое начинается в деревне Кароли. "Так мы отмечаем Год движения. Для участия в походе на каноэ сначала нужно зарегистрироваться", - объяснила Сигне Роост, руководитель ЦУ "Alutagusemaa".

В связи с Годом бани на фестивале нынче впервые открыты сауны. Традиционно в программе разнообразные мастер-классы: серфинг с веслом, азбука рыбака-защитника природы, распознавание животных по шкурам, черепам и рогам, безопасность, изготовление моделей ладьи.

В 16.30, 17.30 и 18.30 отправляются в природоведческие прогулки ладьи по реке Нарва. По словам Сигне Роост, лучше покупать билет заранее, потому что в предыдущие годы эти прогулки были очень популярны.

Выступление Марко Матвере и Пеэпа Рауна начнется в 19.00.

Концерт, мастер-классы и сауны для посетителей бесплатные. Подкрепиться можно на ярмарке местных изделий и продуктов питания.