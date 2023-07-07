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В Ахтме женщину обманули псевдочиновники

Эрик Калда
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В полицию обратилась жительница Ахтме, которой позвонили мошенники, представившиеся сотрудником полиции и сотрудником Центрального банка Эстонии.

Женщине сказали, что мошенники взяли кредит на ее имя, и, чтобы помешать им, ее попросили назвать свой личный код и идентификатор пользователя банка, что она и сделала.

Затем женщина ввела PIN-коды своего мобильного идентификатора.

Позже потерпевшая обнаружила, что на ее имя был взят кредит в размере 4400 евро, а также с ее банковского счета исчезли 190 евро.

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