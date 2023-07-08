Фотовыставка об истории певческого праздника добралась до Кохтла-Ярве

Выставка состоит из 72 больших полотен размером 2х2,5 метра, на которых размещены фотографии шествий всеобщих праздников песни, проходивших в Таллинне на протяжении всей истории.

Выставка впервые экспонировалась в 2019 году на площади Вабадузе в Таллинне. С начала 2022 года выставка перемещается по уездам и будет экспонироваться на центральных площадях.

Кохтла-Ярве - первый город Ида-Вирумаа, где можно увидеть выставку, которая будет открыта на площади Раху до конца лета. Затем выставка переберется в Нарву. В уезды фотовыставка доставляется благодаря сотрудничеству Эстонского центра народной культуры и НКО "Tantsupeomuuseum". Экспозиция подготовлена историком Яаком Юске, фотомузеем и департаментом культуры и спорта Таллинна.

- Певческий праздник - это важное и значимое событие для всех эстонцев, которое рождено любовью к своему языку, культуре и родине, а праздничное шествие - неотъемлемая часть праздника песни, которое, как и пение, символизирует единство своих людей, - сказала мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер. - Мы счастливы донести эти истории до наших людей прямо сейчас, когда возвышенные эмоции после прошедшего певческого праздника еще свежи в умах и сердцах каждого.

Калле Вистер, директор Эстонского центра народной культуры, сказал, что выставка вызывает у людей теплые воспоминания.

- Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что эта выставка никого не оставит равнодушным. Выставка также напоминает нам о том, что мы должны стоять за сохранение традиций, независимо от государственного строя, и продолжать привлекать молодежь, чтобы праздник песни и танца продолжался из поколения в поколение.