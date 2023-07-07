Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве в четверг пострадал велосипедист, которого сбила машина. 

Вечером 6 июля 22-летний водитель Volkswagen Passat на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве сбил 66-летнего мужчину, приближавшегося слева на велосипеде. 

Велосипедиста доставили в больницу.

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