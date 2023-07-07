Северное побережьеНовостиВ аварии в Кохтла-Ярве пострадал велосипедистЭрик Калда7 июля 2023, 19:37Facebook TwitterComments Скорая помощь. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikВ Кохтла-Ярве в четверг пострадал велосипедист, которого сбила машина. Вечером 6 июля 22-летний водитель Volkswagen Passat на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве сбил 66-летнего мужчину, приближавшегося слева на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.Facebook TwitterComments Ключевые слова volkswagen passatвечеромВелосипедистаКохтла-Ярвел Pекомендуем