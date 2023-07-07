В Lidl снижены цены на десятую часть товаров во всех категориях

Снижение цен затрагивает все категории товаров, включая молочные и мясные продукты, масло, бакалею, сладости и некоторые промышленные товары. Таким образом, Lidl Eesti ещё больше укрепляет свой статус розничной торговой сети с самыми выгодными ценами в Эстонии.

Мацей Урбанский, председатель правления Lidl Eesti, сказал: «Сегодня на многих людей оказывает влияние значительное повышение стоимости жизни. Мы нашли способ ещё больше снизить цены на наши товары. С момента выхода на эстонский рынок мы являемся ценовым лидером и подаём пример другим участникам рынка. Мы по-прежнему твёрдо обещаем предлагать высококачественные товары по наилучшей возможной цене, несмотря на вызовы глобального рынка продуктов питания».

По словам руководителя Lidl Eesti, такое снижение цен возможно в первую очередь благодаря модели собственных торговых марок Lidl, которая основывается как на надёжных международных договорах о закупках, так и на успешном сотрудничестве с местными производителями во многих важных областях, в первую очередь, например, в области молочной продукции и сезонных овощей.

Несмотря на общие проблемы с цепочкой поставок, давление инфляции и резкие колебания цен на многие товары повседневного спроса, включая мясо, молоко, хлеб и другие продукты, Lidl остаётся розничным продавцом с самыми низкими ценами в Эстонии.

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