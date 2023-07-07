В Lidl снижены цены на десятую часть товаров во всех категориях

Недавнее снижение цен Lidl Eesti коснулось примерно десятой части всего постоянного ассортимента магазинов Lidl. Компания установила во всех своих магазинах скидки до 30% на цены многих продуктов в течение июня.
Снижение цен затрагивает все категории товаров, включая молочные и мясные продукты, масло, бакалею, сладости и некоторые промышленные товары. Таким образом, Lidl Eesti ещё больше укрепляет свой статус розничной торговой сети с самыми выгодными ценами в Эстонии.
Мацей Урбанский, председатель правления Lidl Eesti, сказал: «Сегодня на многих людей оказывает влияние значительное повышение стоимости жизни. Мы нашли способ ещё больше снизить цены на наши товары. С момента выхода на эстонский рынок мы являемся ценовым лидером и подаём пример другим участникам рынка. Мы по-прежнему твёрдо обещаем предлагать высококачественные товары по наилучшей возможной цене, несмотря на вызовы глобального рынка продуктов питания».
По словам руководителя Lidl Eesti, такое снижение цен возможно в первую очередь благодаря модели собственных торговых марок Lidl, которая основывается как на надёжных международных договорах о закупках, так и на успешном сотрудничестве с местными производителями во многих важных областях, в первую очередь, например, в области молочной продукции и сезонных овощей.
Несмотря на общие проблемы с цепочкой поставок, давление инфляции и резкие колебания цен на многие товары повседневного спроса, включая мясо, молоко, хлеб и другие продукты, Lidl остаётся розничным продавцом с самыми низкими ценами в Эстонии.
Lidl
Розничное торговое предприятие Lidl, являющееся частью концерна розничных продаж Schwarz, головной офис которого находится в Неккарзульме, – одна из ведущих компаний на рынке розничных продаж продуктов питания в Германии и Европе. Lidl представлен в 32 странах мира и оперирует сетью из 12 000 магазинов, имея более 200 логистических центров в 31 стране.
Как сеть дисконтных магазинов, Lidl предлагает своим покупателям наиболее оптимальное соотношение цены и качества. Простота и ориентированность на процесс определяют повседневные операции в магазинах, логистических центрах и других подразделениях. За разработку стандартизированных процессов и построение структуры отвечает Lidl Stiftung, головной офис которого находится в Неккарзульме.
Lidl обеспечивает работой более 360 000 человек. Работу в Lidl отличает динамичность и справедливость в отношениях, что позволило создать сильные команды по всему миру.
В своей повседневной деятельности Lidl берет на себя ответственность за людей, общество и окружающую среду. Для Lidl устойчивое развитие означает обеспечение декларируемого качества каждый день.
Оборот концерна Schwarz Group в 2021 году составил 133,6 миллиарда евро.
Lidl Eesti было основано в 2018 году, и 3 марта 2022 года Lidl открыл в Эстонии свою сеть магазинов. Сейчас у Lidl 12 магазинов в 6 городах Эстонии. В магазинах и головном офисе предприятия работают 800 человек. В 2023 году Lidl Eesti удостоился международного титула лучшего работодателя Top Employer.