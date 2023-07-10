Спасатели вывели из задымленной квартиры пьяного мужчину

Вечером в воскресенье спасатели успели вывести из квартиры на улице Малева в Ахтмеской части города пьяного мужчину еще до того, как он мог получить какой-либо ущерб здоровью. Прибывшие на место медики выявили, что мужчина не нуждается в больничном лечении.