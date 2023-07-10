Спасатели вывели из задымленной квартиры пьяного мужчину

Вечером в воскресенье спасатели успели вывести из квартиры на улице Малева в Ахтмеской части города пьяного мужчину еще до того, как он мог получить какой-либо ущерб здоровью. Прибывшие на место медики выявили, что мужчина не нуждается в больничном лечении.
В 19.46 соседи мужчины сообщили, что из его квартиры идет дым и слышен сигнал дымового датчика. На стук спасателей мужчина дверь не открыл, и ее пришлось открыть силой. Дым исходил от сгоревшей пищи.
Аналогичный случай имел место ночью в воскресенье на улице Партизани в Нарве, где соседи заметили идущий из окна квартиры дым. К прибытию спасателей владелец квартиры проснулся и убрал с плиты подгоревшую пищу.