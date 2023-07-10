В Кохтла-Ярве увеличен размер премии почетному гражданину

Действовавший с сентября 2017 года порядок присвоения звания почетного гражданина города Кохтла-Ярве изменен так, согласно комментарию канцелярии горсобрания, чтобы "процедура присвоения звания была достойной, современной, осмысленной и экономически оправданной".

Согласно утвержденной в горсобрании новой редакции порядка, почетному гражданину города Кохтла-Ярве теперь вручается почетная грамота, сопровождаемая единоразовой денежной премией, равной шестикратной минимальной заработной плате, утвержденной правительством на текущий год.

По почти шесть лет действовавшей прежней редакции порядка размер премии равнялся 2500 евро, а вручаемая гражданину бумага называлась благодарностью.

Другим заметным изменением порядка стало то, что от горуправы больше не требуется вешать у себя в помещении барельеф еще одного почетного гражданина. Вместо этого имя вносится на доску почета, а фотопортрет и описание заслуг размещаются на веб-сайте города. Если же гражданин лишается почетного звания по какой-то причине, то все эти записи просто удаляются.

Еще несколько изменений порядка можно оценить как технические или менее значительные.

Председатель комиссии по образованию и культуре в Кохтла-Ярвеском городском собрании Светлана Владимирова еще нынче в январе говорила "Северному побережью", что назрела необходимость изменить порядок присвоения звания почетного гражданина города. В том числе увеличить съеденную инфляцией премию и задуматься, так ли необходимо дальше лепить барельефы.

- Были предложения проводить конкурс не каждый год, а реже, - также отметила Владимирова. Хотя в действительности порядок никоим образом не устанавливал прежде и не устанавливает сейчас, как часто следует искать новых почетных горожан. Также не говорится там про то, что это должен быть конкурс кандидатов.

В списке почетных граждан города Кохтла-Ярве, который ведется с 2005 года, на сегодня 16 имен. Среди них учителя, спортсмены, политики, врачи, инженеры и священнослужители.

Четырехлетний перерыв возник между 2018 и 2023 годами, поскольку властям города якобы не удавалось находить кандидатов.

В том 2018 году почетным кохтлаярвесцем со скандалом и общественными протестами назвали действующего политика Валерия Корба.