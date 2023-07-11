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Столкновение на шоссе: грузовик не уступил дорогу легковушке

Северное побережье
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На месте дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика полиция регулирует дорожное движение. Данная фотография носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанному в статье событию.
На месте дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика полиция регулирует дорожное движение. Данная фотография носит иллюстративный характер и не имеет отношения к описанному в статье событию. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Полиция, спасатели и скорая медицинская помощь в понедельник днем отреагировали на сообщение о столкновении грузового и легкового автомобилей на шоссе в Люганузеской волости.

Дорожно-транспортное происшествие произошло, как следует из сообщения полиции, 10 июля в 16.25 на 32-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Грузовик "Mercedes-Benz Arocs" под управлением 61-летнего мужчины не уступил путь легковому автомобилю "Ford Mondeo", управлявшемуся 25-летним мужчиной и двигавшемуся по главной дороге.

В результате столкновения пострадал водитель "Форда".

Прибывшие по вызову спасатели помогли пострадавшему выбраться из машины и на карете скорой помощи доставили его в больницу.

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