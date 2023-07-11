Столкновение на шоссе: грузовик не уступил дорогу легковушке

Дорожно-транспортное происшествие произошло, как следует из сообщения полиции, 10 июля в 16.25 на 32-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Грузовик "Mercedes-Benz Arocs" под управлением 61-летнего мужчины не уступил путь легковому автомобилю "Ford Mondeo", управлявшемуся 25-летним мужчиной и двигавшемуся по главной дороге.