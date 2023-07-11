Мэр Нарвы сама составила новый экскурсионный маршрут по Кренгольмскому району города

Мэр Нарвы Катри Райк подготовила новый маршрут для самостоятельной прогулки по Кренгольмскому району города. Презентация маршрута пройдет 13 июля с 16.00 около бывшего Дома культуры имени Василия Герасимова.
Как сообщили в Нарвской городской управе, тематический маршрут по Кренгольмскому району разработан в рамках международного проекта "TExTOUR", направленного на развитие культурного туризма в малоизвестных регионах Европы и за ее пределами.
Новый маршрут включает в себя 18 объектов, его протяженность - около 3,5 километров, по времени такая прогулка займет около часа.
Тематический тур по району Кренгольма доступен в дигитальном формате на телефоне, планшете и компьютере на трех языках - эстонском, русском и английском - как в текстовом варианте, так и в аудио.
Считав QR-код с табличек, установленных на маршруте, можно самостоятельно прогуляться по улицам Кренгольма, послушать или почитать информацию о самых интересных объектах и зданиях, которые встретятся по маршруту, посмотреть старые и современные фотографии, узнать больше о людях, судьбы которых были связаны с Кренгольмом.
Как сообщили в городской управе, тексты подготовлены мэром Нарвы Катри Райк, историком по образованию.
- Люди, которые посещают район Кренгольма, всегда хотят увидеть здания мануфактуры, но они сегодня находятся на закрытой территории, попасть на которую можно только под руководством гида. На самом же деле там есть еще на что посмотреть, - рассказывает Райк. - Моими любимыми объектами являются самое красивое, на мой взгляд, здание в стиле модерн в Эстонии - Нарвская больница и так называемая мусоросжигательная печь, которая на самом деле не выполняла эту функцию. Многие из нас мечтают возродить Старую Нарву, но давайте не забывать о том, что у нас уже есть, - добавила Райк.