Мэр Нарвы сама составила новый экскурсионный маршрут по Кренгольмскому району города

Как сообщили в Нарвской городской управе, тематический маршрут по Кренгольмскому району разработан в рамках международного проекта "TExTOUR", направленного на развитие культурного туризма в малоизвестных регионах Европы и за ее пределами.

Новый маршрут включает в себя 18 объектов, его протяженность - около 3,5 километров, по времени такая прогулка займет около часа.

Тематический тур по району Кренгольма доступен в дигитальном формате на телефоне, планшете и компьютере на трех языках - эстонском, русском и английском - как в текстовом варианте, так и в аудио.

Считав QR-код с табличек, установленных на маршруте, можно самостоятельно прогуляться по улицам Кренгольма, послушать или почитать информацию о самых интересных объектах и зданиях, которые встретятся по маршруту, посмотреть старые и современные фотографии, узнать больше о людях, судьбы которых были связаны с Кренгольмом.

Как сообщили в городской управе, тексты подготовлены мэром Нарвы Катри Райк, историком по образованию.