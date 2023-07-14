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Автомобиль съехал с шоссе и перевернулся

Северное побережье
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Автомобиль перевернулся на крышу. Иллюстративный снимок.
Автомобиль перевернулся на крышу. Иллюстративный снимок. Фото: Erakogu

Полиция пока не установила, почему легковой автомобиль оказался в кювете лежащим на крыше, а его водительница - в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июля приблизительно в половине двенадцотого ночи в Алайыэ, неподалеку от берега Чудского озера. На 11-м километре шоссе между Каукси и Васкнарвой автомобиль "Honda Civic", которым управляла 22-летняя женщина, как сообщила на следующее утро полиция, по неизвестной пока причине съехал с дороги и перевернулся.

Водительницу после ДТП доставили в больницу.

В 23.33 на место происшествия выехали спасатели, тоже получившие тревожный вызов. В своей сводке происшествий они отметили, что к моменту прибытия команды людей возле перевернутой машины уже не было.

Спасатели отключили автомобильный аккумулятор, чтобы устранить опасность возгорания пострадавшей машины, и оттащили ее ближе к дороге.

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