Автомобиль съехал с шоссе и перевернулся

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 июля приблизительно в половине двенадцотого ночи в Алайыэ, неподалеку от берега Чудского озера. На 11-м километре шоссе между Каукси и Васкнарвой автомобиль "Honda Civic", которым управляла 22-летняя женщина, как сообщила на следующее утро полиция, по неизвестной пока причине съехал с дороги и перевернулся.

Водительницу после ДТП доставили в больницу.

В 23.33 на место происшествия выехали спасатели, тоже получившие тревожный вызов. В своей сводке происшествий они отметили, что к моменту прибытия команды людей возле перевернутой машины уже не было.