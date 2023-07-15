В Дни города Кохтла-Ярве директор Музея сланца Айнар Варинурм пригласил горожан на прогулку по старому городу, предложив окунуться в 20-40-е годы прошлого века. Экскурсия привлекла около тридцати человек из разных частей города - немало, с учетом того что сбор был назначен на вечернее время буднего дня и довольно далеко - на парковочной площадке у Кохтла-Ярвеской электростанции. Но именно здесь и начиналась история шахтерского города, который всю текущую неделю отмечает свое 77-летие.

Доехать на машине на окраину Кохтла-Ярве легко, но нашлись и такие, кто прошагал несколько километров из центра Ярвеской части, чтобы побольше узнать историю родного города.