В первый подъезд дома №13 на улице Синивооре в Кохтла-Ярве горожане приходят на экскурсию - полюбоваться изюминками, которые придумали во время обновления стен мастерицы: с середины марта до конца июня здесь трудились две творческие дамы - председатель квартирного товарищества Елена Мутонен и начинающий дизайнер Анна Смирнова.

Когда жильцы приняли решение обновить подъезд, не стали приглашать профессиональных строителей - своими силами обходится гораздо дешевле. Тем более что опыт есть - в подвал, который украсила мозаичными картинами из остатков кафельных плиток председатель КТ Елена Мутонен, приезжали гости даже из столицы... Жильцы ей доверяют, ведь, возглавив дом около двадцати лет назад, она не только вывела его из долгов, но и многое изменила и привела в порядок. Поэтому, когда она выразила желание подготовить стены и покрасить их своими руками, вопросов не возникло. Купила материалы и засучила рукава.