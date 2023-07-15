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Нарвский музей: Замковый парк превратился в общественный туалет у границы

Северное побережье
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Мужчина мочится у всех на виду в Замковом парке Нарвы, который почти превратился в общественный туалет.
Мужчина мочится у всех на виду в Замковом парке Нарвы, который почти превратился в общественный туалет. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Замковый парк, за которым скрываются ворота Нарвского замка, почти превратился в общественный туалет, так как туда ходят по нужде те, кто возле погранпункта в машинах ждут очереди на пересечение границы. Тему общественных туалетов, доступных туристам в приграничном городе, исследовал портал RusDelfi.

"Проблема с отсутствием общественного круглосуточного туалета в районе улицы Мальми, где стоят машины в ожидании своей очереди непосредственно перед пограничным пунктом, является давней, - комментирует директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. - Ближайший общественный туалет, причем платный и не круглосуточный, находится на Петровской площади. Это, безусловно, создает сложности не только людям, ожидающим своей очереди на границе, но и музею - страдает территория замкового парка, которая в сезон длинных очередей превращается в общественный туалет".

В Нарвской городской управе удивились вопросу RusDelfi, есть ли в планах поставить временно или постоянно биотуалет у погранпункта или как-то по-другому решить вопрос наличия туалета сейчас, когда время ожидания для автомобилистов очереди на границе превышает иногда 12 часов. Удивились потому, что на Петровской площади Нарвы туалет есть.

Проблема в том, что туалет на Петровской площади не круглосуточный, платный, и вдобавок не все приезжие знают о нем. Замковый парк оказывается доступнее.

С общественным туалетом на речном променаде Нарвы тоже есть проблема - в него войти не так-то просто.

Подробнее читайте в публикации RusDelfi.

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Ключевые слова

Нарва
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