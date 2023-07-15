Нарвский музей: Замковый парк превратился в общественный туалет у границы

"Проблема с отсутствием общественного круглосуточного туалета в районе улицы Мальми, где стоят машины в ожидании своей очереди непосредственно перед пограничным пунктом, является давней, - комментирует директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. - Ближайший общественный туалет, причем платный и не круглосуточный, находится на Петровской площади. Это, безусловно, создает сложности не только людям, ожидающим своей очереди на границе, но и музею - страдает территория замкового парка, которая в сезон длинных очередей превращается в общественный туалет".

В Нарвской городской управе удивились вопросу RusDelfi, есть ли в планах поставить временно или постоянно биотуалет у погранпункта или как-то по-другому решить вопрос наличия туалета сейчас, когда время ожидания для автомобилистов очереди на границе превышает иногда 12 часов. Удивились потому, что на Петровской площади Нарвы туалет есть.

Проблема в том, что туалет на Петровской площади не круглосуточный, платный, и вдобавок не все приезжие знают о нем. Замковый парк оказывается доступнее.

С общественным туалетом на речном променаде Нарвы тоже есть проблема - в него войти не так-то просто.