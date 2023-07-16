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В Силламяэ предотвратили возможное несчастье на воде

Илья Смирнов
, журналист
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Река Сытке в Силламяэ.
Река Сытке в Силламяэ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В субботу, около семи вечера, из Силламяэ поступило тревожное сообщение, что на запруде реки Сытке то ли утонул, то ли может утонуть человек.

К счастью, трагедии не случилось. Из Идаского спасательного центра "Северному побережью" затем сообщили, что команда спасателей отреагировала на вызов, однако происшествия как такового на реке Сытке тем вечером не было.

"Трое нетрезвых мужчин отправились к запруде на резиновой лодке, но по сигналу спасателей сошли на берег и пообещали больше не выходить на воду", - рассказала пресс-представитель Идаского спасательного центра Карин Вийтмаа.

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