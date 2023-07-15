Йыхвиская легкоатлетка Пиппи Лотта Энок завоевала бронзу на молодежном чемпионате Европы

Пиппи Лотта Энок принесла сборной Эстонии первую медаль на молодежном чемпионате Европы U23 по легкой атлетике, который проходит в финском Эспоо. Она, как передает ERR, стала бронзовой призеркой в семиборье.
Йыхвиска Пиппи Лотта Энок достойно выступила во всех видах программы в семиборье на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике. В четырех видах она установила личные рекорды, в том числе в беге на 800 метров. Дистанцию эстонская многоборка преодолела за 2.17,26. В сумме Энок набрала 6002 пункта и завоевала бронзовую награду, сообщили в субботу "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.
Чемпионкой стала финка Сага Ванинен, опередившая эстонку на 315 пунктов.
Также в субботу Энок выступала в прыжках в длину, но с результатом 6 метров и 6 сантиметров в квалификации заняла 24 место и в финал не прошла.
Энок, которая в настоящее время учится в Университете Оклахомы, после окончания Йыхвиской основной школы поступила в таллиннскую спортивную гимназию "Audentes". Тренерами Энок, представлявшей Йыхвиский легкоатлетический клуб "Visa", были Ханно Колл и Лийви Ээрик.