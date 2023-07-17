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По зданию Нарвской больницы начали водить экскурсии

Северное побережье
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

15 июля Нарвский музей представил новую экскурсию по городской больнице, отмечающей 110-летний юбилей своего первого корпуса.

Как пишет RusDelfi, цель экскурсии - ознакомить нарвитян и гостей города с комплексом зданий, которые относятся к Нарвской больнице, и рассказать больше о более чем столетней истории первого корпуса.

- Уникален тот факт, что вот уже 110 лет это здание используется по назначению, как больница. Думаю, немного найдется таких зданий. Иногда к нам приходят на экскурсии по Кренгольму, я показываю им фото этого здания Нарвской больницы, и люди удивляются, насколько оно красивое, потом идут сами посмотреть, - говорит гид Елена Шувалова.

Шувалова рассказала, что для того, чтобы подготовить такую экскурсию, пришлось изучить много материала. "Это был коллективный труд, которым занимались как коллеги из научного отдела, так и гиды", - добавила она.

Экскурсия по Нарвской больнице продолжится до конца лета и будет проходить каждую субботу на русском и эстонском языках. 

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Нарва
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