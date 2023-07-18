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Спектакли без слов: все понятно, а эмоции зашкаливают

Ирина Кивисельг
, журналист
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Рассказывая детям поучительную историю, не обязательно произносить слова.
Рассказывая детям поучительную историю, не обязательно произносить слова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Дни города Кохтла-Ярве завершились в воскресенье весельем для всей семьи - на пикник "Театральный ковер" собралось всего несколько десятков человек, но и дети, и взрослые получили огромный заряд положительных эмоций.

- Мы уже давно не видели столько восторга в глазах зрителей - как маленьких, так и больших! - констатируют сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры, отдавая должное гостям из столицы - артистам театра "Draakonipesa" ("Гнездо дракона") и "Flying cow" ("Летающая корова"). Первые показали на улице маленький спектакль "Кто я?". А их коллеги представили "Историю из пластикового пакета". 

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