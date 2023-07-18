Спектакли без слов: все понятно, а эмоции зашкаливают

- Мы уже давно не видели столько восторга в глазах зрителей - как маленьких, так и больших! - констатируют сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры, отдавая должное гостям из столицы - артистам театра "Draakonipesa" ("Гнездо дракона") и "Flying cow" ("Летающая корова"). Первые показали на улице маленький спектакль "Кто я?". А их коллеги представили "Историю из пластикового пакета".