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Наехавший на ребенка велосипедист сам явился в полицию

Северное побережье
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Велосипед. Иллюстративное фото.
Велосипед. Иллюстративное фото. Фото: Матти Кямяря

Велосипедист, наехавший не 4-летнюю девочку в понедельник днем в Йыхви и скрывшийся после этого с места происшествия, сам связался с полицией и сообщил свою личность. 

Как ранее писало "Северное побережье", наезд произошел на тротуаре на улице Парги. По сообщению полиции, очевидцы пытались задержать виновника, но он спешно скрылся через площадь возле Йыхвиского концертного дома в сторону магазина "Lidl".

Полиция получила описание велосипедиста.

Сегодня стало известно, что после публикации информации о случившемся велосипедист сам явился в полицию.

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Ключевые слова

Йыхви
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