Гуйдо Кангур: музыкантов для концерта у маяка наша семья выбирает на свой вкус

- Мы тщательно отбирали артистов в соответствии с тем, кто нравится нашей семье. Время показало, что они нравятся и посетителям наших концертов, - сказал Гуйдо Кангур, уже с начала недели занимающийся подготовкой фестиваля в Раннапунгерья. - Мне кажется, что он стал уже традицией, и мы не видим причин вносить особые изменения в его формат.

Нынешнюю программу откроют в 15 часов у подножия отметившего нынче столетие маяка в Раннапунгерья Авинурмеский духовой оркестр и джазовый дуэт Николай Корзун/Ара Яральян.

На расположенный в сотне метров от маяка главной сцене перед публикой предстанет Таня Михайлова-Саар, которая пригласит петь и танцевать также детей, родителей, бабушке и дедушек. Таня вместе с известными эстонскими джазовыми музыкантами исполнит популярные песни в новой интерпретации, в том числе "Amazing", с которой она девять лет назад представляла Эстонию на конкурсе "Евровидения".

По словам Гуйдо Кангура, он давно хотел пригласить Таню, с которой играл в мюзикле "Кабаре". В этом году удалось наконец договориться с ней о датах выступления.

В 17.30 на сцену выйдет "Estraadiraadio" вместе с солистами Кайре Вилгатс и Юри Поотсманном. Этот же состав выступал 20 августа прошлого года на проводимом президентом в честь годовщины восстановления независимости Эстонии приеме в Розовом саду Кадриорга. "Они исполнят такие неувядаемые песни, которым подпевают моя 91-летняя мама и ее подруги", -сказал Гудой Кангур.

Далее наступит очередь выступать певице Лийзи Койксон, которая предложит слушателям выборку своих самых известных песен в сопровождении ансамбля лучших музыкантов Эстонии.

Предпоследними на сцену выйдут ансамбль "Miljardid" и его лидер Мартен Кунингас. Поскольку "Miljardid" выступают довольно редко, то в Раннапунгерья появится одна из немногих возможностей послушать их этим летом. "Я верю, что нынешний концерт "Miljardid" станет своего рода маяком в море летних мероприятий как для слушателей, так и для групп", - отметил Мартен Кунингас.