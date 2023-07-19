В Нарве выступит украинская группа "Воплi Вiдоплясова"

В этом сезоне в рамках "Двора культуры" состоятся не только концерты - пройдут также мероприятия для детей, спортивные и гастрономические события. Большинство мероприятий проходят под открытым небом и свободны для посещения.

Ежегодно в рамках проекта Kultuurihoov выступают различные хедлайнеры. В прошлом году на главной сцене выступила группа "Ляпис Трубецкой", которая собрала более 700 слушателей.