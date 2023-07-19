В Нарве выступит украинская группа "Воплi Вiдоплясова"

C 29 июля по 13 августа нарвский центр культуры "Vaba Lava" проводит серию мероприятий под открытым небом, объединенных названием Kultuurihoov - "Двор культуры". Программу мероприятий откроет 29 июня концерт Олега Скрипки - лидера легендарной украинской группы "Воплi Вiдоплясова", пишет RusPostimees.
В этом сезоне в рамках "Двора культуры" состоятся не только концерты - пройдут также мероприятия для детей, спортивные и гастрономические события. Большинство мероприятий проходят под открытым небом и свободны для посещения.
Ежегодно в рамках проекта Kultuurihoov выступают различные хедлайнеры. В прошлом году на главной сцене выступила группа "Ляпис Трубецкой", которая собрала более 700 слушателей.
В этом сезоне гвоздем программы будет знаменитая украинская группа "Вопли Видоплясова". Она выступит в большом зале театрального центрa вечером 29 июля. Билеты на концерт можно приобрести на сайте piletilevi.ee или в представительствах Piletilevi в Нарве (Astri Selver, Fama keskus, Narva Circle K, Narva Rimi hüpermarket).