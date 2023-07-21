Нарвский школьники привезли бронзовые медали с олимпиады по математике и физике в Японии

В Международной математической олимпиаде, которая прошла в Японии, приняли участие 618 школьников из 112 стран. В составе сборной Эстонии были и нарвские ребята, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Как рассказали школьники, жюри оценивало не только правильность решения задач, но и оригинальность пути ее решения.

- Я придумал отличное решение, но оформление заняло очень много времени. В олимпиаде два балла дается за то, как можно оценить правильный ответ, пять баллов - за доказательство. Два балла я получил, но пять баллов за доказательство потерял, не успел расписать, - рассказал учащийся Нарвского языкового лицея Бронислав Шатиль.

Брониславу не хватило всего одного балла, чтобы получить серебряную награду. Занятие точными науками, по мнению участников, помогает не только получать награды, но и применять навыки в обычной жизни.

- Решение задач - это более аналитический подход к решению проблемы, когда пытаешься более целенаправленно подойти к ней, анализировать и медленно, не спеша принимать решение. Взвешенно. Этим мы и пытаемся заниматься на олимпиадах, и делаем это успешно, - отметил выпускник Нарвской Пяхклимяэской гимназии Алексей Ганюков.