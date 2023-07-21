Новым депутатом Силламяэского горсобрания стал Вячеслав Никитин

Избирательная комиссия Силламяэ зарегистрировала новым депутатом местного городского собрания Вячеслава Никитина, пришедшего на место скончавшейся на прошлой неделе Елены Коршуновой, сообщает ERR.
В составе горсобрания Вячеслав Никитин заменил бывшего мэра и экс-председателя горсобрания Елену Коршунову, которая на прошлой неделе скончалась на 61-м году жизни после продолжительной болезни.
И Елена Коршунова, и Вячеслав Никитин в октябре 2021 года баллотировались в Силламяэское горсобрание в списке Центристской партии.
Коршунову поддержали 155, Никитина - 49 избирателей.
В горсобрании Силламяэ у центристов 17 мандатов из 21.