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Новым депутатом Силламяэского горсобрания стал Вячеслав Никитин

Северное побережье
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Здание мэрии Силламяэ.
Здание мэрии Силламяэ. Фото: unknown

Избирательная комиссия Силламяэ зарегистрировала новым депутатом местного городского собрания Вячеслава Никитина, пришедшего на место скончавшейся на прошлой неделе Елены Коршуновой, сообщает ERR.

В составе горсобрания Вячеслав Никитин заменил бывшего мэра и экс-председателя горсобрания Елену Коршунову, которая на прошлой неделе скончалась на 61-м году жизни после продолжительной болезни.

И Елена Коршунова, и Вячеслав Никитин в октябре 2021 года баллотировались в Силламяэское горсобрание в списке Центристской партии.

Коршунову поддержали 155, Никитина - 49 избирателей.

В горсобрании Силламяэ у центристов 17 мандатов из 21.

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Силламяэ
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