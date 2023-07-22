Пятнадцатикратный чемпион Армении ереванский "Pjunik" показал, что является командой более высокого класса, нежели "Narva Trans", и по итогам двух игр обошел нарвитян со счетом 5:0.

"Narva Trans" не удалось пройти дальше первого круга футбольной евросерии, так как он явно уступил 15-кратному чемпиону Армении ереванскому "Pjunik" по итогам двух игр со счетом 0:5.