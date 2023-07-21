ПОНОЖОВЩИНА В КОХТЛА-ЯРВЕ ⟩ Один из потерпевших помог задержать нападавшего

По данным полиции, скорая помощь первой доставила в больницу 53-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Второму пострадавшему, 35-летнему мужчине, медики оказали первую помощь на месте происшествия.

Сотрудник патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Андрей Протасов сообщил, что, по предварительным данным, задержанный пытался украсть сумку у 53-летнего мужчины. Завязалась драка, в ходе которой подозреваемый напал на мужчину с ножом.

Это было засвидетельствовано прохожим, который вмешался и попытался остановить подозреваемого. В ходе потасовки он также получил легкие ножевые ранения.

- Подозреваемому сначала удалось скрыться, но отважный свидетель побежал за ним и постоянно передавал информацию о своем местонахождении в полицию. Благодаря ему полиции удалось задержать в качестве подозреваемого в совершении преступления 46-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения на улице Метсапарги, - сказал Протасов.

Нападение с ножом произошло на одной из самых длинных улиц Кохтла-Ярве, улице Олеви, напротив пятиэтажного жилого дома номер 34. Поздно вечером в пятницу место происшествия было оцеплено полицейской лентой, и на месте происшествия находились три автомобиля в полицейских ливреях.