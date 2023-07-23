Эстония планирует накупить боеприпасов на 1,2 млрд евро

Для уже полученных реактивных систем залпового огня HIMARS будет закуплен ракетный комплекс средней дальности для развития ПВО, будут закуплены боеприпасы для средств воздушной защиты, начнется механизация маневренных подразделений, продолжится начатое в 2022 году увеличение запасов боеприпасов. В ближайшие четыре года будет закуплено боеприпасов на общую сумму более 1,2 млрд евро.

- Планирование является ключевой задачей в национальной обороне. Полномасштабная война России против Украины ясно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать. Доведение расходов на национальную оборону до 3% ВВП позволяет нам это сделать, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

План развития также занимает важное место в поддержке молодежных организаций Кайтселийта, и в течение этого периода им будет выделено в общей сложности более 7,3 миллиона евро. Финансирование Кайтселийта в ближайшие годы также значительно увеличится.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов, продолжится строительство мобилизационных складов для частей. План развития также предусматривает замену военно-морской базы Пиккер, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности, средства на планирование промышленного парка боеприпасов.

- В свете войны на Украине инвестиции Эстонии в оборону выросли как на дрожжах, и мы приобретаем значительно больше и лучше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру, - добавил Певкур.