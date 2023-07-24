Ищут руководителей и работников для бассейна Академии МВД в Нарве

Акционерное общество "Riigi Kinnisvara" признало, что месяцем ранее объявленный тендер по поиску нового оператора для плавательного бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД не увенчался успехом. Только один желающий взяться за эту работу прислал свое ценовое предложение, но оно не отвечало условиям и поэтому не было квалифицировано.

Руководящая коммуникационным отделом "Riigi Kinnisvara" Аннели Йыгева сообщила, что их управляющая госнедвижимостью компания теперь сама займется бассейном. Уже опубликованы объявления о работе для административного руководителя и администратора.

- План - открыть бассейн осенью, - поговорит Йыгева. - Точный план открытия зависит от того, как быстро сможем укомплектовать необходимую команду.

Ранее в 2023 году город Нарва ответил отказом на предложение "Riigi Kinnisvara" заняться управлением плавательным бассейном в учебном центре Академии МВД. Нарвские власти сочли, что для города это было бы чересчур дорогое удовольствие.