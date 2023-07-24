Ищут руководителей и работников для бассейна Академии МВД в Нарве

Компания госнедвижимости решила сама заняться управлением плавательным бассейном в Нарве, так как не нашли других желающих.
Акционерное общество "Riigi Kinnisvara" признало, что месяцем ранее объявленный тендер по поиску нового оператора для плавательного бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД не увенчался успехом. Только один желающий взяться за эту работу прислал свое ценовое предложение, но оно не отвечало условиям и поэтому не было квалифицировано.
Руководящая коммуникационным отделом "Riigi Kinnisvara" Аннели Йыгева сообщила, что их управляющая госнедвижимостью компания теперь сама займется бассейном. Уже опубликованы объявления о работе для административного руководителя и администратора.
- План - открыть бассейн осенью, - поговорит Йыгева. - Точный план открытия зависит от того, как быстро сможем укомплектовать необходимую команду.
Ранее в 2023 году город Нарва ответил отказом на предложение "Riigi Kinnisvara" заняться управлением плавательным бассейном в учебном центре Академии МВД. Нарвские власти сочли, что для города это было бы чересчур дорогое удовольствие.
Плавательный бассейн построили внутри здания Нарвского учебного центра Академии МВД по ул. Пауля Кереса, 14 осенью 2020 года. Бассейн был открыт для широкой публики с зимы 2021 года до начала лета 2022-го, после чего закрылся на капитальный ремонт из-за вскрывшихся и накопившихся дефектов. Пятилетний договор с первоначальным частным оператором был досрочно расторгнут - и новых желающих найти с той поры не удалось.