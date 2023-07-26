План штрафовать бросивших языковые курсы беженцев столкнулся с критикой

Министерство культуры предложило наказывать денежным требованием получателей международной защиты, которые не оканчивают языковые курсы без уважительной причины. Эстонская некоммерческая организация помощи беженцам Eesti Pagulasabi критически отнеслась к этому плану.
"Сырое и непродуманное [предложение]", - охарактеризовал глава Eesti Pagulasabi Ээро Янсон условия, на которых Министерство культуры хочет предлагать языковые курсы получателям международной защиты, пишет ERR.
Самым большим изменением по сравнению с действующей системой является наказание для тех, кто бросает языковые курсы до их окончания. Проще говоря, в таком случае беженец должен будет оплатить уже пройденные занятия.
Глава отдела культурного разнообразия Минкульта Ольга Сытник объяснила, что ресурсы государства ограничены.
"Бывают случаи, когда люди начинают обучение, но потом по каким-то причинам прерывают его, и место остается незаполненным, хотя другой человек из той же целевой группы, возможно, был бы более мотивированным и закончил курс, - пояснила она. - Для того чтобы эти ресурсы расходовались целевым образом, как раз и необходим такой инструмент".
Десятки тысяч украинских военных беженцев, а также все другие лица, получившие международную защиту, обязаны овладеть эстонским языком на уровне не ниже А1, однако государство не в состоянии предложить такое количество курсов.