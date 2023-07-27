«Головная боль, одышка, плохое самочувствие»: химический запах вынуждает жителей Кохтла-Ярве держать окна закрытыми

В этом году жители Кохтла-Ярве жаловались по телефону государственной информации 1247 на распространяющийся по городу запах меньше, чем в предыдущие годы. Однако люди постоянно звонят и пишут в городскую управу из-за вони.

На что жалуются кохтлаярвесцы

«Воняет ужасно, вонь идет через вентиляцию». (25 января)

«Несколько часов нечем дышать. В воздухе стоит химический запах». (21 марта)

«В парке около Центра культуры и в его окрестностях все серое и очень неприятно пахнет». (20 апреля)

«Ужасный запах, нечем дышать. Окна нельзя открыть. Очень сильный запах какого-то масла». (22 апреля)

«Очистные воняют каждые день и ночь, ничего не делается». (30 апреля)

«Запах химикалий чувствуется в течение всего дня». (31 мая)

«На улице сильный запах химии». (13 июня)

«Перед полуночью запах газа стал распространяться по городу, проникая в жилые помещения». (1 июля)