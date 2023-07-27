Новую Кесклиннаскую школу планировали открыть уже к 1 сентября, но начать новый учебный год ученикам придется вновь на Ярвекюла теэ, 39. Задержки строительства вызваны как удорожанием строительных материалов, так и необходимостью исправления ошибок проектировщиков. Городским властям придется также искать дополнительно 2 миллиона евро.
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Темп высокий, но сроки отодвинули ⟩ Открытие новой школы в Кохтла-Ярве задерживается до конца года
Побывав в строящейся школе в среду, мы увидели, что внутренняя отделка идет полным ходом, некоторые классы готовы. Вице-мэр Эрик Сечков сказал, что каждую среду на планерке обсуждаются все детали - например, какого цвета должны быть акцентные стены в классах, так как проект называется "Ruubiku kuubik", какие баскетбольные кольца нужно установить на будущей спортплощадке и прочие.