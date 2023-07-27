Нарвский музей не сообщал городским властям о финансовых трудностях

Об этом в ответе на запрос группы оппозиционных депутатов Нарвского городского собрания сообщила вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова, пишет ERR.

"Целевое учреждение "Нарвский музей" не обращалось официально в письменном виде в Нарвскую городскую управу с проблемами, описанными в вашем запросе", - ответила Смирнова.

В своем запросе четверо депутатов из фракции Narva Heaks пожелали знать, были ли власти в курсе описанных СМИ проблем музея, который в начале июля попросил Министерство культуры в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро, утверждая, что в противном случае целевому учреждению грозит неплатежеспособность.