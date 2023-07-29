Хотя Кохтла-Ярве одолевают финансовые трудности и постоянно приходится принимать непопулярные решения, руководящая горуправлением на сегодня вот уже почти полгода Вирве Линдер признается, что все лучше чувствует себя в роли мэра. Однако под этим бременем ей все же приходилось порой уронить слезу. Сил придают поддержка горожан и вера, что лучшие времена Кохтла-Ярве впереди.

- Если судить по вашей учетной записи в социальных сетях, то создается впечатление, будто мэр города главным образом ходит с мероприятия на мероприятие, участвует в толоках, окунается в День города в баню.купель, участвует в соревнованиях по бегу и так далее. Пребывание на виду и представительство города - это важная часть работы. Но какова сущность работы мэра, которая обычно на картинку не попадает?