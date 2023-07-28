В августе погода будет переменчивой

Переменчивая погода – нормально явление для Эстонии. Синоптики говорят, что в последний месяц лета стоит ожидать как гроз и ливней, так и теплой летней погоды.
На погоду в Эстонии в основном влияет смена циклонов, которые приносят то теплую, то холодную погоду. По словам профессора климатологии Тартуского университета Пийи Пост, произошли некоторые изменения климата. Однако переменчивая погода – нормальное явление для Эстонии, передает со ссылкой на ERR "Актульная камера".
"Одно из важных изменений в климате – это то, что времена года немного сместились. То есть весна и лето теперь наступают немного раньше", – отметила Пост.
Несмотря на то, что во многих регионах Южной Европы установилась аномально жаркая погода выше 40 градусов, по словам синоптика Тайми Пальяк, пока что нам бояться нечего. В июле погода в Эстонии оставалась достаточно равномерной и сильной жары не наблюдалось.
"Обычное дело, когда впереди в западной части Европы находится мощная область повышенного давления, которая предотвращает атлантические циклоны вокруг Балтийского моря. В этом случае у нас стабильная погода", – сказала Пальяк.
Что же нам готовить на август – купальник и пляжные полотенца или резиновые сапоги и дождевик?
"Пляжное полотенце, бикини, сапоги, дождевик, а иногда даже и теплый джемпер – все это вполне уместно. Уже со следующей недели погода будет довольно переменчивой, так что все эти принадлежности и обувь понадобится и в августе", – отметила Пальяк.