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Алексей Евграфов недоволен резким подорожанием тепла в Нарве и обратился к премьеру

Эрик Калда
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Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Алексей Евграфов, член фракции Центристкой партии в Рийгикогу и бывший мэр Нарвы, направил премьер-министру Кайе Каллас письменный вопрос, в котором ставит под сомнение резкое повышение предельной цены на тепло и запрашивает про возможную поддержку государства для города, местных жителей и предпринимателей.

«Я серьезно обеспокоен тем, что 84-процентное повышение цены на тепло не по карману жителям Нарвы и существенно повлияет на качество жизни местных жителей», — отмечает Евграфов.

По его словам Доходы жителей города Нарва — одни из самых низких в Эстонии, а дополнительные расходы заставляют их выбирать: покупать хлеб или оплачивать огромные счета за коммунальные услуги.

"Большой рост цен на энергоносители в последние годы оказал отрицательное влияние на деятельности нарвских предпринимателей и такое повышение цен ещё и на тепло обязательно приведет к росту безработицы. Понятно, что город Нарва и его жители не справятся без помощи государства».

AS Narva Soojusvõrk проинформировало, что с 1 сентября новая цена продажи тепла составит 73,35 евро/МВтч (сейчас 39,83 евро/МВтч), в связи с чем депутат, избранный от Ида-Вирумаа, просит премьер-министра ответить на три вопроса:

1. По вашему мнению, оправдано ли увеличение предельной цены на тепло на 84%?

2. Готово ли государство прийти на помощь городу Нарве, городским предпринимателям и жителям города, чтобы избежать социальной катастрофы? При помощи каких мер?

3. Является ли «справедливый переход» действительно справедливым или он усложняет жизнь людей, уменьшая их продовольственную корзину?

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