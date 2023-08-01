Антивоенный фестиваль независимого кино приведет в Йыхви звезд экрана и популярную группу "Ногу свело!"

- Всегда хотел организовать в Йыхви какое-то масштабное кинособытие, чтобы разнообразить жизнь города и привлечь сюда больше туристов, - сказал инициатор фестиваля Павел Гаврилин. - Зимой эта мечта оформилась в конкретный формат. Антивоенная тема не случайна - прошло уже полтора года с начала активной фазы войны России с Украиной, но мне кажется, что у нас очень мало об этом говорят. Хотелось бы, чтобы больше. А еще - чтобы люди посмотрели хорошее кино, сходили на концерты и послушали хорошую музыку. Изучив фестивали, которые здесь проводятся, и поняв, что ничего с антивоенной тематикой не предлагают, решил, что это лучшее начало для нового фестиваля.