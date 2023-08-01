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Антивоенный фестиваль независимого кино приведет в Йыхви звезд экрана и популярную группу "Ногу свело!"

Ирина Кивисельг
, журналист
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Независимо от того, насколько хорошо получится первый фестиваль, Павел Гаврилин уверен, что он станет ежегодным событием в Йыхви.
Независимо от того, насколько хорошо получится первый фестиваль, Павел Гаврилин уверен, что он станет ежегодным событием в Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С 25 по 28 августа в Йыхви впервые пройдет антивоенный фестиваль независимого кино, который придумал режиссер и продюсер Павел Гаврилин, уже почти десять лет живущий здесь. Это исполнение его мечты и публичное заявление о личной антивоенной позиции - он надеется, что фильмы, присланные из разных стран мира, если и не всколыхнут сознание земляков, то заставят размышлять. Все фестивальные мероприятия - бесплатные.

- Всегда хотел организовать в Йыхви какое-то масштабное кинособытие, чтобы разнообразить жизнь города и привлечь сюда больше туристов, - сказал инициатор фестиваля Павел Гаврилин. - Зимой эта мечта оформилась в конкретный формат. Антивоенная тема не случайна - прошло уже полтора года с начала активной фазы войны России с Украиной, но мне кажется, что у нас очень мало об этом говорят. Хотелось бы, чтобы больше. А еще - чтобы люди посмотрели хорошее кино, сходили на концерты и послушали хорошую музыку. Изучив фестивали, которые здесь проводятся, и поняв, что ничего с антивоенной тематикой не предлагают, решил, что это лучшее начало для нового фестиваля.

По словам Павла Гаврилина, отобрать фильмы для показа было несложно, огромное количество кинолент так или иначе затрагивают тему войны, как противоположность искусству и созиданию. Выбирали кино, отвечающее заявленной теме и снятое без какого-либо вмешательства со стороны какого-либо государства, что, по его мнению, предлагает независимый взгляд на сложные вопросы, связанные с войной.

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