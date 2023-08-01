С 25 по 28 августа в Йыхви впервые пройдет антивоенный фестиваль независимого кино, который придумал режиссер и продюсер Павел Гаврилин, уже почти десять лет живущий здесь. Это исполнение его мечты и публичное заявление о личной антивоенной позиции - он надеется, что фильмы, присланные из разных стран мира, если и не всколыхнут сознание земляков, то заставят размышлять. Все фестивальные мероприятия - бесплатные.
Для подписчиков
Антивоенный фестиваль независимого кино приведет в Йыхви звезд экрана и популярную группу "Ногу свело!"
- Всегда хотел организовать в Йыхви какое-то масштабное кинособытие, чтобы разнообразить жизнь города и привлечь сюда больше туристов, - сказал инициатор фестиваля Павел Гаврилин. - Зимой эта мечта оформилась в конкретный формат. Антивоенная тема не случайна - прошло уже полтора года с начала активной фазы войны России с Украиной, но мне кажется, что у нас очень мало об этом говорят. Хотелось бы, чтобы больше. А еще - чтобы люди посмотрели хорошее кино, сходили на концерты и послушали хорошую музыку. Изучив фестивали, которые здесь проводятся, и поняв, что ничего с антивоенной тематикой не предлагают, решил, что это лучшее начало для нового фестиваля.