Денег на поддержку ахтмеской бани в городской казне нет

Руководитель фирмы Владимир Шатилин отметил в присланном в конце февраля письме, что для покрытия расходов на газ, электричество фирма нуждается в поддержке города, чтобы пережить сложное время. Он добавил, что повысить цены на билеты с целью покрытия растущих расходов нельзя, так как посещение бани в Йыхви стоит дешевле и конкуренцию составляет также спа Тойла.