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Денег на поддержку ахтмеской бани в городской казне нет

Северное побережье
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление отклонило ходатайство управляющей ахтмеской баней фирмы "Vekoolis" о поддержке в размере тысячи евро ежемесячно для предоставления качественных банных услуг.

Руководитель фирмы Владимир Шатилин отметил в присланном в конце февраля письме, что для покрытия расходов на газ, электричество фирма нуждается в поддержке города, чтобы пережить сложное время. Он добавил, что повысить цены на билеты с целью покрытия растущих расходов нельзя, так как посещение бани в Йыхви стоит дешевле и конкуренцию составляет также спа Тойла.

Руководитель финансовой службы горуправления Элина Виск ответила в конце июля, что для поддержки банных услуг в городском бюджете денег нет.

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