Лидер в метании диска Кристьян Чех проведет в Йыхви генеральную репетицию перед чемпионатом мира

Действующий чемпион мира по метанию диска и лидер мирового сезона словенец Кристьян Чех примет участие в соревнованиях, которые пройдут на стадионе Хейно Липпа в Йыхви 10 августа и станут для него репетицией перед предстоящим чемпионатом мира.
Чех лидирует в мировом рейтинге сезона метания диска среди мужчин с результатом 71,86, за ним следует олимпийский чемпион швед Даниэль Столь с результатом 71,45. Оба этих достижения были установлены 16 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви, и ни на одном другом стадионе мира в этом году диск не улетал дальше.
По словам организатора запланированных на 10 августа состязаний "Jõhvi Discus" Мати Лиллиаллика, Йыхвиский стадион заслужил среди дискоболов репутацию лучшей в мире арены для соревнований. Это снова приведет в Йыхви действующего чемпиона мира, чтобы проверить свою спортивную форму и набраться позитивной энергии за девять дней до стартующего в Будапеште чемпионата мира.
На чемпионате мира квалификация дискоболов пройдет 19 августа, а финал - 21 августа.
В соревнованиях в Йыхви также примут участие Прийду Нийт, который только что стал чемпионом Эстонии, и другие лучшие дискоболы Эстонии.
Тренер Кристьяна Чеха, чемпион мира в метании диска эстонец Герд Кантер после соревнований 16 июня сказал, что Йыхви - особое место для Кристьяна. "Здесь выросла его спутница жизни Анна Мария [Орель]. Большую роль, безусловно, сыграло и то, что сегодня здесь за него болели все важные для него близкие люди. Для Кристьяна характерно, что если на соревнованиях возникает благоприятная для него атмосфера, он выступает хорошо", - сказал Кантер.
Кристьян Чех признался, что Йыхви для него счастливый город. "Соревнование было хорошим, конкуренция была хорошей и атмосфера тоже. Это дало хороший импульс двигаться дальше", - констатировал он.
Свою роль в высоких достижениях Чеха сыграли также бабушка и дедушка его спутницы жизни Анны Марии Орель - Карин и Арви, которые несколько дней принимали их в своем доме в Йыхви и угощали собственноручно испеченными блинчиками с мясом, шашлыком из свинины и соком, выжатым из яблок райской яблони, растущей в домашнем саду.
По словам Лиллиаллика, соревнования 10 августа, помимо генеральной репетиции чемпионата мира, также являются выражением благодарности тем, кто поддержал проведение 16 июня в Йыхви легкоатлетического вечера высокого уровня, а также всем ида-вирумааским любителям спорта.
Соревнования по метанию диска "Jõhvi Discus" стартуют в четверг, 10 августа в 18.00 на стадионе Хейно Липпа. Вход для зрителей свободный.