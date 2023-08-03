Лидер в метании диска Кристьян Чех проведет в Йыхви генеральную репетицию перед чемпионатом мира

Чех лидирует в мировом рейтинге сезона метания диска среди мужчин с результатом 71,86, за ним следует олимпийский чемпион швед Даниэль Столь с результатом 71,45. Оба этих достижения были установлены 16 июня на стадионе Хейно Липпа в Йыхви, и ни на одном другом стадионе мира в этом году диск не улетал дальше.

По словам организатора запланированных на 10 августа состязаний "Jõhvi Discus" Мати Лиллиаллика, Йыхвиский стадион заслужил среди дискоболов репутацию лучшей в мире арены для соревнований. Это снова приведет в Йыхви действующего чемпиона мира, чтобы проверить свою спортивную форму и набраться позитивной энергии за девять дней до стартующего в Будапеште чемпионата мира.

На чемпионате мира квалификация дискоболов пройдет 19 августа, а финал - 21 августа.

В соревнованиях в Йыхви также примут участие Прийду Нийт, который только что стал чемпионом Эстонии, и другие лучшие дискоболы Эстонии.

Тренер Кристьяна Чеха, чемпион мира в метании диска эстонец Герд Кантер после соревнований 16 июня сказал, что Йыхви - особое место для Кристьяна. "Здесь выросла его спутница жизни Анна Мария [Орель]. Большую роль, безусловно, сыграло и то, что сегодня здесь за него болели все важные для него близкие люди. Для Кристьяна характерно, что если на соревнованиях возникает благоприятная для него атмосфера, он выступает хорошо", - сказал Кантер.