Ср, 2.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Граждан девяти стран развернули на границе

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
Погранпункт в Нарве. Снимок иллюстративный.
Погранпункт в Нарве. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

В течение понедельника и вторника пограничники отправили обратно в Россию 41 человека из девяти разных стран, которые пытались попасть в Эстонию.

Среди них были десять россиян, десять граждан Молдовы и девять граждан Украины. Интерес к посещению Эстонии проявили, в частности, граждане Мексики и Бразилии.

Основными причинами, по которым этих людей на границе развернули, были отсутствие надлежащих документов для въезда в страну, неспособность четко сформулировать цели поездки, либо в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх