Граждан девяти стран развернули на границе

Среди них были десять россиян, десять граждан Молдовы и девять граждан Украины. Интерес к посещению Эстонии проявили, в частности, граждане Мексики и Бразилии.

Основными причинами, по которым этих людей на границе развернули, были отсутствие надлежащих документов для въезда в страну, неспособность четко сформулировать цели поездки, либо в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.