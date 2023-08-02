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В Кохтла-Ярве специалист по связям с общественностью стала главным специалистом по образованию

Эрик Гамзеев
, журналист
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Надежда Пахка.
Надежда Пахка. Фото: Erakogu

Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер назначила с 1 августа на должность главного специалиста по образованию и работе с молодежью Надежду Пахка, ранее занимавшую в горуправлении должность специалиста по связям с общественностью.

Зарплату Надежде Пахка на период четырехмесячного испытательного срока Линдер назначила в размере 2200 евро.

Прежний главный специалист по образованию Анна Антсон покинула должность в начале августа по собственному желанию, подав заявление еще 19 июня.

Надежда Пахка ранее также являлась специалистом Ида-Вируской центральной больницы по связям с общественностью. Ее супруг Янек Пахка является в горсобрании лидером избирательного союза "Restart Kohtla-Järve". Этот же союз выдвинул Вирве Линдер кандидатом в мэры.

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