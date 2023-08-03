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В Доме творчества школьников - новый руководитель

Ирина Кивисельг
, журналист
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Анна Рентик в 2016 году на выставке, посвященной 60-летию Дома творчества школьников: в советское время он носил название Дом пионеров, атрибуты того времени теперь музейные экспонаты.
Анна Рентик в 2016 году на выставке, посвященной 60-летию Дома творчества школьников: в советское время он носил название Дом пионеров, атрибуты того времени теперь музейные экспонаты. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Возглавлявшая Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников более двадцати лет Анна Рентик с 1 августа ушла на заслуженный отдых. Исполняющей обязанности директора с окладом 1100 евро назначена Эвелина Сеппенен, прежде работавшая здесь специалистом по коммуникации.

По словам Анны Рентик, уйти на отдых она решила сама, а городские власти пошли навстречу, уволив ее по сокращению.

- С февраля пошел 21-й год моей работы директором Дома творчества, - сказала Анна Рентик. - Всегда работала с полной отдачей и душой, но честно скажу: устала. Кроме того, по закону руководитель должен иметь категорию С1 по эстонскому языку, которой у меня нет. Это никогда не мешало мне справляться и с работой, и с документами. Думаю, что могла бы немного поднапрячься и сдать экзамен - у меня вся семья эстоноязычная, но не хочу, устала. Считаю, что сделала для Дома творчества очень много, когда шла реновация, два с половиной года даже в отпуск не уходила, да и вообще это работа, где почти не бывает выходных...

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