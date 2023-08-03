В Доме творчества школьников - новый руководитель

- С февраля пошел 21-й год моей работы директором Дома творчества, - сказала Анна Рентик. - Всегда работала с полной отдачей и душой, но честно скажу: устала. Кроме того, по закону руководитель должен иметь категорию С1 по эстонскому языку, которой у меня нет. Это никогда не мешало мне справляться и с работой, и с документами. Думаю, что могла бы немного поднапрячься и сдать экзамен - у меня вся семья эстоноязычная, но не хочу, устала. Считаю, что сделала для Дома творчества очень много, когда шла реновация, два с половиной года даже в отпуск не уходила, да и вообще это работа, где почти не бывает выходных...