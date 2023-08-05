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Эстонский провизор с солидным стажем ⟩ Почему Айме Толга не может уйти на пенсию?

Эрик Гамзеев
, журналист
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Когда Айме Толга два с половиной года назад сказали, что ей придется снова стать заведующей аптекой, она сочла это первоапрельской шуткой. Однако эту должность в аптеке "Benu" Айме Толга занимает по сей день.
Когда Айме Толга два с половиной года назад сказали, что ей придется снова стать заведующей аптекой, она сочла это первоапрельской шуткой. Однако эту должность в аптеке "Benu" Айме Толга занимает по сей день. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Когда Айме Толга, будучи маленькой девочкой, вошла в кохтла-ярвескую центральную аптеку, располагавшуюся на нынешней Кескаллеэ, хлопотавшие там за прилавком люди показались ей волшебниками. Ей тоже захотелось стать похожей на них. И стала. В августе у нее как провизора с самым большим, насколько известно, стажем в Эстонии начинается уже шестидесятый трудовой год.

- Я шучу, что, может быть, кто-то полагает, будто я не догадываюсь уйти сама. Догадалась бы, если б было кому передать эту работу. Я не могу так, чтобы положить заявление на стол и уйти, не интересуясь, что будет с аптекой дальше, - говорит Толга, которой в ноябре этого года исполнится 85 лет, но, несмотря на годы, она остается энергичной и деятельной, свободно оперирует терминологией на латыни и хорошо справляется с компьютером.

- Из моих однокурсников уже много лет не работает никто, - говорит Айме Толга, 60 лет назад начавшая свой трудовой путь в аптеке в Кохтла-Ярве.

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