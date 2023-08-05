Эстонский провизор с солидным стажем ⟩ Почему Айме Толга не может уйти на пенсию?

- Я шучу, что, может быть, кто-то полагает, будто я не догадываюсь уйти сама. Догадалась бы, если б было кому передать эту работу. Я не могу так, чтобы положить заявление на стол и уйти, не интересуясь, что будет с аптекой дальше, - говорит Толга, которой в ноябре этого года исполнится 85 лет, но, несмотря на годы, она остается энергичной и деятельной, свободно оперирует терминологией на латыни и хорошо справляется с компьютером.