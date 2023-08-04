Взрыв в Йыхви спровоцировала детская игра с огнем

Днем 3 августа в результате взрыва в Йыхви пострадал подросток. Спасатели сообщили об обстоятельствах этого опасного происшествия.
В четверг, 3 августа, в 15.30 с йыхвиской улицы Парги поступило тревожное сообщение о взрыве, прогремевшем в подвале дома.
Когда полиция и спасатели прибыли на место, то выяснилось, что в подвале дети устроили небольшой костер, в котором взорвался баллон с краской. Спасатели потушили костер и проветрили помещение.
Спасатели напоминают, что родители должны быть в курсе, чем занимаются их дети в свободное время.
Новости ERR накануне уточняли, что из-за взрыва газового баллончика пострадал 14-летний подросток, который якобы приехал из Таллинна в гости к друзьям в Йыхви. Ребенок был доставлен в больницу.