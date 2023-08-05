Нарвские центристы поддерживают кандидатуру Танеля Кийка на пост председателя партии

У Танеля Кийка есть опыт работы руководителя бюро премьер-министра, министра социальных дел, министра здоровья и труда, вице-мэра Таллинна, руководителя фракции центристов в Рийгикогу, - все это, как сочли нарвские центристы, подтверждает готовность и способность Кийка стать новым председателем партии.

Председатель Нарвского округа Тармо Таммисте отметил, что по мнению членов округа, кто бы из двух кандидатов (Танель Кийк или Михаил Кылварт) ни стал председателем партии после внеочередного съезда, Центристская партия должна двигаться вперед сплоченно. "Несмотря на некоторые разногласия, нам нужно найти общий язык", - сказал Таммисте, слова которого публикует пресс-служба партии.

"Для Нарвы очень важно, чтобы Центристская партия вновь стала партией, представленной в правительстве. Только в этом случае Нарва сможет рассчитывать на государственную поддержку, от которой зависят развитие города и благополучие его жителей", - сказал заместитель председателя Нарвского округа Андрус Тамм.

Члены правления Нарвского округа Центристской партии отметили, что главной задачей, которая стоит сейчас перед партией, является сохранение единства, спокойствия внутри организации и готовности к сотрудничеству.

У Центристской партии 19 округов - по одному в каждом уезде, а также в Нарве, Кохтла-Ярве, Тарту и Таллинне. Трения среди центристов, которые в итоге привели к решению провести внеочередной съезд и выбрать новое партийное руководство, во многом обусловлены, как пишет Rus.ERR, результатами выборов в Рийгикогу, на которых Центристская партия потеряла десять мест в парламенте и осталась в оппозиции.