Квартиры в Нарве за год подорожали

Число квартир, проданных в июле в Нарве, было на 12% меньше, а стоило жилье на 9,3% больше, чем в тот же месяц прошлого года. Об этом написал новостной портал Rus.ERR со ссылкой на данные Земельного департамента.
В июле 2022 года в Нарве были проданы 75 квартир, а в июне 2023 года - 66. Речь идет о квартирах только на вторичном рынке, так как новых квартирных домов в приграничном городе не строится.
По статистике Земельного департамента, как пишет Rus.ERR, средняя цена проданных в Нарве квартир в июле составила 613 евро за квадратный метр.
По сравнению с июлем прошлого года, цены на проданные квартиры в Нарве выросли в среднем на 52 евро за квадратный метр, а по сравнению с июнем этого года квадратный метр жилья подорожал в среднем на 13 евро.