Директором Кохтла-Ярвеского спортивного центра стал человек из Сил обороны

"Любовь к спорту с детства ему привила мама, работающая тренером по баскетболу. На службе в силах обороны Каарел часто отмечал нежелание молодежи самостоятельно заниматься спортом. Изучая причины отсутствия мотивации, он пришел к выводу, что основная проблема кроется в недостаточной информированности о возможностях занятия спортом и недоступности тех или иных услуг вблизи дома или школы. На должности директора спортивного центра, помимо основных обязанностей, Каарел планирует активно работать над информированием жителей о возможностях занятий спортом, пропагандируя активный образ жизни", - рассказала главный специалист горуправы по образованию и работе с молодежью Надежда Пахка.

Сам Каарел Коткас рассказал о себе следующее: "Я родом из Пярну и переехал в Ида-Вирумаа из-за работы в Силах обороны. За несколько лет регион стал моим домом. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие местной жизненной среды и, прежде всего, в доступность занятий спортом как для местных жителей, так и для гостей города. Считаю, что предшественники проделали огромную работу, но, безусловно, возможностей для развития еще много. У меня трое детей и я всячески заинтересован в развитии региона, поскольку вижу в местной спортивной инфраструктуре огромный потенциал государственного масштаба".

Муниципальное учреждение Кохтла-Ярвеский спортивный центр управляет в дополнение к спортцентру "Wiru" с новым бассейном также ледовым холлом, Ахтмеским спортхоллом и еще спортивным домом, в котором есть зал для игр с мячом, зал борьбы и бокса, а также шахматный зал.

Предыдущий руководитель Кохтла-Ярвеского спортивного центра Михаил Кастрицкий в начале 2023 года перешел на работу в Йыхвиский концертный дом его директором. Исполняющим обязанности директора спортцентра до настоящего времени был Юрий Блинов.