Директором Кохтла-Ярвеского спортивного центра стал человек из Сил обороны

С понедельника, 7 августа, к работе в должности директора Кохтла-Ярвеского спортцентра приступает Каарел Коткас. До этого момента он являлся офицером в Калевском батальоне в Йыхви, а родом Коткас из Пярну.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер сообщила, что члены конкурсной комиссии были единодушны в том, что Каарел Коткас представил очень хорошую концепцию организации работы спортивного центра. "В ней отражались его спокойствие и аналитические способности, а также умение замечать детали, что очень важно при нынешнем положении в спортивном центре", - сказала она.
По словам Линдер, проблемой является то, что построенный несколько лет назад спортивный центр "Wiru" - это, конечно, честь и гордость города, однако его потенциал до сих пор реализовать не сумели и центр в настоящее время используется не в полной мере.
- В настоящее время он у нас, будто камень на шее, но мы надеемся, что он станет двигателем развития города, особенно в части спортивного туризма, - сказала Линдер, добавив, что новый директор должен добиться большего использования центра и центр должен будет начать зарабатывать больше собственного дохода. - Это масштабное здание, которое означает для города большие расходы, а кроме того - возвратные платежи по взятому на его строительство займу.
Каарел Коткас, как рассказали в городской управе Кохтла-Ярве, окончил Академию сил обороны по специальности управление пехоты (логистическое направление) и работал в Калевском пехотном батальоне в Йыхви командиром группы, штабным офицером и командиром роты.
Сейчас Коткас получает образование по специальности организация транспорта и дорожного движения в Таллиннской технической высшей школе.
"Любовь к спорту с детства ему привила мама, работающая тренером по баскетболу. На службе в силах обороны Каарел часто отмечал нежелание молодежи самостоятельно заниматься спортом. Изучая причины отсутствия мотивации, он пришел к выводу, что основная проблема кроется в недостаточной информированности о возможностях занятия спортом и недоступности тех или иных услуг вблизи дома или школы. На должности директора спортивного центра, помимо основных обязанностей, Каарел планирует активно работать над информированием жителей о возможностях занятий спортом, пропагандируя активный образ жизни", - рассказала главный специалист горуправы по образованию и работе с молодежью Надежда Пахка.
Сам Каарел Коткас рассказал о себе следующее: "Я родом из Пярну и переехал в Ида-Вирумаа из-за работы в Силах обороны. За несколько лет регион стал моим домом. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие местной жизненной среды и, прежде всего, в доступность занятий спортом как для местных жителей, так и для гостей города. Считаю, что предшественники проделали огромную работу, но, безусловно, возможностей для развития еще много. У меня трое детей и я всячески заинтересован в развитии региона, поскольку вижу в местной спортивной инфраструктуре огромный потенциал государственного масштаба".
Муниципальное учреждение Кохтла-Ярвеский спортивный центр управляет в дополнение к спортцентру "Wiru" с новым бассейном также ледовым холлом, Ахтмеским спортхоллом и еще спортивным домом, в котором есть зал для игр с мячом, зал борьбы и бокса, а также шахматный зал.
Предыдущий руководитель Кохтла-Ярвеского спортивного центра Михаил Кастрицкий в начале 2023 года перешел на работу в Йыхвиский концертный дом его директором. Исполняющим обязанности директора спортцентра до настоящего времени был Юрий Блинов.
Нового директора для спортцентра начали искать еще в ноябре 2022 года. С первого раза достойной кандидатуры не нашли, а второй конкурс завершился успехом. Комиссия выбрала лучшего из 11 претендентов, которые все были из Ида-Вирумаа - Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарвы.