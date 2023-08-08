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В Оруском парке приведут в порядок лестницы Серебряного источника

Северное побережье
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Лестница Серебряного источника в Оруском парке Тойла.
Лестница Серебряного источника в Оруском парке Тойла. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К концу нынешнего года в Оруском парке отремонтируют лестницы Серебряного источника.

Управляющий Оруским парком Центр управления гослесами (RMK) вдобавок создаст в парке знакомящий с возобновляемой энергией учебный маршрут.

Работы обойдутся в 168000 евро, львиная доля поступит от Евросоюза.

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