В Оруском парке приведут в порядок лестницы Серебряного источника

Северное побережьеНовостиДля подписчиковВ Оруском парке приведут в порядок лестницы Серебряного источникаСеверное побережье8 августа 2023, 00:00Facebook TwitterComments Лестница Серебряного источника в Оруском парке Тойла. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikК концу нынешнего года в Оруском парке отремонтируют лестницы Серебряного источника.Управляющий Оруским парком Центр управления гослесами (RMK) вдобавок создаст в парке знакомящий с возобновляемой энергией учебный маршрут.Работы обойдутся в 168000 евро, львиная доля поступит от Евросоюза.Facebook TwitterComments Ключевые слова Центр управления гослесамиОруский паркRMK, Pекомендуем