Участок земли, на котором ранее располагался памятник-танк, сменил владельца

Участок земли в Нарве, на котором ранее располагался памятник-танк, теперь принадлежит Департаменту полиции и пограничной охраны (PPA).
На прошлой неделе был завершен процесс отчуждения принадлежавшей городу Нарве недвижимости по адресу ул. Йыэсуу 175 в пользу Департамента полиции и погранохраны.
Департамент полиции и пограничной охраны планирует использовать участок земли для охраны восточной границы, в дальнейшем там будет построен пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами.
Поскольку это земля будет использоваться в целях государственной обороны, Департамент полиции и погранохраны ходатайствовал об установлении дорожных знаков, запрещающих парковку и остановку на прилегающих территориях. Кроме того, полиция закроет расположенную на участке парковку. На улице Йыэсуу дорожные знаки уже установлены, и полиция следит за соблюдением требований.
По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, на этом участке отныне запрещена любая не согласованная с ДППО деятельность. Полиция следит за соблюдением ограничений и реагирует на их нарушение, сказал Пюви.