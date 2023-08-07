Участок земли, на котором ранее располагался памятник-танк, сменил владельца

На прошлой неделе был завершен процесс отчуждения принадлежавшей городу Нарве недвижимости по адресу ул. Йыэсуу 175 в пользу Департамента полиции и погранохраны.

Департамент полиции и пограничной охраны планирует использовать участок земли для охраны восточной границы, в дальнейшем там будет построен пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами.

Поскольку это земля будет использоваться в целях государственной обороны, Департамент полиции и погранохраны ходатайствовал об установлении дорожных знаков, запрещающих парковку и остановку на прилегающих территориях. Кроме того, полиция закроет расположенную на участке парковку. На улице Йыэсуу дорожные знаки уже установлены, и полиция следит за соблюдением требований.