В Эстонии планируют ужесточить правила использования самокатов

Министерство климата направило на согласование законопроект, регламентирующий стоянку механических транспортных средств на тротуарах, требования к скорости и парковке немоторизованного транспорта, а также соблюдение безопасной дистанции при движении. В частности, будут увеличены штрафы для водителей, неправильно паркующих свой транспорт.
По словам министра климата Кристена Михала, изменения направлены на повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения и создание более четких правил использования немоторизованного транспорта.
- Предлагаемый к обсуждению законопроект содержит правила, обеспечивающие правильную парковку самокатов на улицах, а также возможность определения местными самоуправлениями защищенных зон с пониженным скоростным режимом. Важным изменением является принцип, согласно которому автомобили больше не смогут останавливаться на тротуаре без соответствующего разрешающего знака - тротуар останется для пешеходов, а автомобили должны будут останавливаться на проезжей части. Для повышения безопасности движения мы установим правила, согласно которым обгон велосипедистов на дороге должен осуществляться на расстоянии 1,5 м, как во многих других европейских странах. Это существенные изменения в организации дорожного движения, поэтому мы ждем отзывов, после чего сможем подвести итоги и внести изменения, - сказал Михал.
В дальнейшем парковка на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках будет запрещена, если на местах стоянки или парковки нет соответствующих знаков. До сих пор действовал принцип, согласно которому транспортное средство может остановиться на тротуаре для погрузки товаров даже при отсутствии соответствующих обозначений. Места для погрузки товаров могут специально обозначить местные самоуправления, собственники земли, предприятия или, например, квартирные товарищества.
Правила парковки для немоторизованного транспорта будут уточнены. В дальнейшем на таком транспорте можно будет парковаться параллельно краю дороги и, если нет препятствий, не далее 0,2 м от края пешеходно-велосипедной дорожки. Кроме того, вводится обязательство по соблюдению "зоны свободного пространства" протяженностью 1,5 м, то есть при парковке немоторизованного транспорта на обочине дороги для других участников движения должно быть оставлено не менее 1,5 м дороги.
Для нарушителей правил парковки будут также увеличены максимальные размеры штрафов: с 40 до 80 евро в общем порядке и с 20 до 40 евро в случае письменного предупреждения. Если нарушение представляет опасность для других участников дорожного движения или создает серьезные помехи движению, то штраф увеличивается с 40 до 60 евро в рамках короткого производства; в рамках письменного предупреждения штраф также составит 60 евро.
В целях обеспечения безопасности людей, имущества и окружающей среды подразделения местных самоуправлений могут устанавливать требования к экономической деятельности по прокату или аренде немоторизованного транспорта, мини-мотоциклов и велосипедов. Это подразумевает право вводить ограничения на парковку этих транспортных средств и создавать охраняемые зоны с ограниченной скоростью движения. Подавляющее большинство аварий происходит именно со взятым на прокат немоторизованным транспортом, поэтому сотрудничество местных самоуправлений с фирмами по прокату поможет повысить безопасность дорожного движения.
Кроме того, законопроект направлен на улучшение безопасности движения для велосипедистов, водителей мини-мопедов и гироскутеров за счет требования минимальной боковой дистанции в 1,5 м при обгоне.
Изменения, касающиеся запрета на парковку на тротуаре и боковой дистанции в 1,5 м, должны вступить в силу с 2025 года. За это время участники дорожного движения смогут адаптироваться, местные самоуправления, предприятия и, например, квартирные товарищества организовать специальные остановки для погрузки товаров, а государственные учреждения - предоставить необходимую информацию.
Законопроект открыт для комментариев и согласований до конца августа, после чего отдел транспортной политики Министерства климата рассмотрит предложения и примет решение о доработке законопроекта и его дальнейшем производстве.