В Эстонии планируют ужесточить правила использования самокатов

По словам министра климата Кристена Михала, изменения направлены на повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения и создание более четких правил использования немоторизованного транспорта.

- Предлагаемый к обсуждению законопроект содержит правила, обеспечивающие правильную парковку самокатов на улицах, а также возможность определения местными самоуправлениями защищенных зон с пониженным скоростным режимом. Важным изменением является принцип, согласно которому автомобили больше не смогут останавливаться на тротуаре без соответствующего разрешающего знака - тротуар останется для пешеходов, а автомобили должны будут останавливаться на проезжей части. Для повышения безопасности движения мы установим правила, согласно которым обгон велосипедистов на дороге должен осуществляться на расстоянии 1,5 м, как во многих других европейских странах. Это существенные изменения в организации дорожного движения, поэтому мы ждем отзывов, после чего сможем подвести итоги и внести изменения, - сказал Михал.

В дальнейшем парковка на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках будет запрещена, если на местах стоянки или парковки нет соответствующих знаков. До сих пор действовал принцип, согласно которому транспортное средство может остановиться на тротуаре для погрузки товаров даже при отсутствии соответствующих обозначений. Места для погрузки товаров могут специально обозначить местные самоуправления, собственники земли, предприятия или, например, квартирные товарищества.