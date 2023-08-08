Дети Вирумаа встретились в спасательном лагере в деревне Аа

В лагере, который проходит 7-11 августа в деревне Аа в волости Люганузе, принимают участие дети в возрасте от 7 до 18 лет, участвовавшие в прошлом учебном году в вирумааских молодежных спасательных кружках. Эти дети в равной степени из эстонских и русских семей. Пригласить в лагерь детей украинских военных беженцев организаторам помогали союзы самоуправлений Ляэне- и Ида-Вирумаа.

По словам руководителя проекта лагеря Хелен Потман, для молодежи проводятся развивающие и познавательные мероприятия. "Дети кружков по интересам спасательной сферы могут принять участие в нескольких практических занятиях. Мы выбрали темы безопасности и вклада в сообщество. При этом в лагере проходит интеграция эстонцев, русских и украинцев", - пояснила Потман. По ее словам, в лагере принимают участие дети из молодежных кружков Мяэтагузе, Йыхви, Нарвы, Пуртсе, Симуна, Азери, Аазукалда и Кадрина.

Помимо спасателей, тематические лагерные дни интересны также полицейским и медикам. Самые старшие участники лагеря всю неделю будут тренироваться для показательного выступления, где продемонстрируют свои навыки реагирования на вызовы и выполнения спасательных операций. В гости к отдыхающим приедет известный эстонский музыкант, а также можно будет посмотреть фокусы.