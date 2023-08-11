Строительство наблюдательного пункта на месте памятника "Танк" начнется зимой

Стоимость строительных работ составила немногим более 2 миллионов евро, а новые посты мониторинга будут завершены не позднее апреля 2025 года.

- Позиции наблюдения мы спроектируем в конце этого года, после чего начнется подготовка к строительным работам. Поскольку работы ведутся в городе Нарва и вокруг города в общей сложности на шести участках, мы построим подъездные пути к каждому участку, установим заборы и ворота, - сказал член правления KMG OÜ Индрек Паппел. - Мачты наблюдения имеют стальную конструкцию и имеют высоту от 12 до 30 метров. Для ввода мачт в эксплуатацию мы строим электрические соединения и линии связи, то есть создаем всю необходимую инфраструктуру для технологического оборудования.

Руководитель проекта строительства границы PPA Мерле Тикк отметила, что если в рамках этого тендера между Нарвой и Нарвой-Йыэсуу будут установлены шесть наблюдательных постов, то вскоре PPA объявит тендер на строительство еще девяти постов между Нарвой и Васкнарвой.