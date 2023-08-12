На границе в Нарве изъяли почти миллион контрабандных сигарет

Рано утром в пятницу на погранпереходе в Нарве таможенники МТА задержали грузовой автомобиль из РФ. После оформления документов они отправили автомобиль на рентген. В результате у таможенников возникли сомнения, что в грузовике спрятан контрабандный товар. Поведение служебной собаки, работавшей на месте, указывало на возможное наличие нелегального товара в днище прицепа.

При более тщательном досмотре под двойным дном грузовика было обнаружено 969 900 сигарет с белорусскими акцизными марками, в частности, марки NZ Gold. Водитель не задекларировал эти сигареты при пересечении границы.

- Учитывая объем конфискованного товара, государство потеряло бы на акцизном сборе примерно 161 343 евро, - сказала заместитель гендиректора Налогово-таможенного департамента Урсула Риймаа.

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента начал уголовное производство для расследования произошедшего, которое ведет Вируская окружная прокуратура. Уголовное производство возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса о контрабанде.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, это самое большое количество контрабандных сигарет, незаконно ввезенных в Эстонию через пограпереход в Нарве за последние годы.